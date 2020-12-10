Москва, , 16:56 — REGNUM Дефицит федерального бюджета в ноябре достиг 814,98 млрд рублей, что является самым высоким месячным показателем с начала текущего года. Такую предварительную оценку представило 10 декабря Министерство финансов России.

За период с января по ноябрь федеральный бюджет исполнен с дефицитом 2 трлн 511 млрд рублей.

Согласно данным ведомства, с начала года в бюджет поступило 16 трлн 528 млрд рублей доходов, что составляет 80,3% к общему объёму доходов, утверждённому федеральным законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Расходы бюджета за этот же период исполнены в объёме 19 трлн 40 млрд рублей, или 96,8% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 80,1% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Наибольший объем средств в январе-ноябре был затрачен на социальную политику — 5 трлн 873 млрд рублей. Исполнение расходов по этому направлению составило 84,9% от годового плана. На здравоохранение израсходовано 1 трлн 153 млрд рублей (85,2% от плана), на образование — 834 млрд рублей (83% от плана).