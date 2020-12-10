Киев, , 16:55 — REGNUM Потери экономики Украины от запланированного в январе полного локдауна не будут значительными и составят порядка 0,2% ВВП.

Об этом заявил сегодня, 10 декабря, заместитель главы нацбанка страны Дмитрий Сологуб.

Представитель регулятора подчеркнул, что по предварительным данным, январские карантинные ограничения будут не такие жесткие, в сравнении с тем, какие были весной.

Сологуб также заявил, что неопределенность значительно ухудшает деловые ожидания бизнеса, и это более значительный удар по экономике, чем сам карантин как таковой. Такая ситуация, по его словам, наблюдалась в ноябре, когда власти Украины ввели карантин выходного дня.

ИА REGNUM напоминает, что 9 декабря правительство Украины утвердило введение полного локдауна в стране с 8 по 24 января. Карантин выходного дня действовал три пары выходных в ноябре, по оценкам Минэкономики, потери от этого шага составили 0,04−0,06% ВВП в расчете за год.