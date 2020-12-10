Лондон, , 16:51 — REGNUM Morgan Stanley планирует перевести часть своих активов из Лондона во Франкфурт, сообщает 10 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению агентства, речь идет о суммах порядка 100 млрд евро.

Основная часть этих активов, по словам источника, будет переведена во Франкфурт в подразделение Morgan Stanley Europe SE в первом квартале 2021 года, после окончания переходного периода процесса выхода Британии из Евросоюза.

Кроме того, ранее ряд банков официально объявили о переводе части сотрудников и финансовых активов из Лондона во Франкфурт. Morgan Stanley уже перевел часть сотрудников из Лондона в Мадрид, Милан и Париж.

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