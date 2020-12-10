Москва, , 16:45 — REGNUM В России ряд рынков не смогли удовлетворить спрос населения, так как в 2019 году сократили объемы новых посевов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал новость о том, что глава правительства РФ поручил исправить ситуацию с ценами на продовольствие.

Продукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В 2020 году на фоне снижения реальных доходов населения существенно увеличился спрос домохозяйств на продовольственные товары длительного пользования, такие как сахар, макаронные и крупяные изделия, — сказал Сафонов. — Отдельные рынки (в частности, сахар) на фоне перепроизводства, падения цен и балансирования на грани банкротства производителей в 2019 году значительно сократили объёмы новых посевов, следуя рекомендациям представителей ФАС, и в 2020 году оказались не готовы удовлетворить данный спрос».

На динамику цен, как добавил Сафонов, оказала влияние и волатильность валютного курса весной и в начале осени.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России продолжат расти цены, и простым покупателям придется оставлять на кассах магазинов на 10% больше, чем в 2020 году.

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