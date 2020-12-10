Франкфурт-на-Майне, Германия, , 16:39 — REGNUM Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Решение об этом принято 10 декабря по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

Ставка по депозитам также сохранена на уровне минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам — на уровне 0,25%.

В распространённом заявлении совета управляющих отмечается, что ЕЦБ продолжит сохранять или снижать ключевые процентные ставки до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится стабильно к уровню ниже 2%.