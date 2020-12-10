Москва, , 16:09 — REGNUM Сегодня, 10 декабря, цены на нефть с утра вяло повышались, но в середине дня рост заметно ускорился, и эталонные марки устремились на новые ценовые максимумы, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ближе к вечеру сегодняшнего торгового дня цена Brent выросла на 1,3%, до $49,55 за баррель, а цена WTI — тоже на 1,3%, до $46,36 за баррель.

Агентство Rystad Energy, несмотря на то, что сегодня в тренде прогнозы о слабом спросе на нефть, обращает внимание на угрожающий дефицит предложения в будущем из-за того, что в 2020 году на фоне рекордно низких цен сократились инвестиции в разработку новых месторождений нефти.

Ещё давно о таком сценарии развития событий на нефтяном рынке предупреждал президент России Владимир Путин, но уверовавшие в неограниченные возможности ещё даже не получившей широкого распространения во всём мире «зелёной энергетики» не считают дефицит нефти угрозой.

А нефтяной рынок, тем не менее, угрозу возможного дефицита воспринимает достаточно серьёзно. Прогнозный коридор по цене Brent на сегодня составляет $48,20−49,70 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть колеблются без явной тенденции вниз или вверх