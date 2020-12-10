Ярославль, , 16:07 — REGNUM Ярославские перевозчики настороженно восприняли транспортную реформу, о которой заявляет мэрия города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин.Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти намерены серьезно изменить транспортную схему, отказаться от маршрутных такси в пользу автобусов большой вместимости и перейти на единый регулируемый тариф во всем города.

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«Мне резануло слух, что маршрутную сеть составляли исходя из жалоб жителей. Вообще-то профессиональный подход заключается в том, что исследуются пассажиропотоки, их изменения. Как люди добираются до места работы, торговых центров, театров, развлекательных заведений. На основании этого и прорабатываются маршруты. У нас, к сожалению, этого не было. Год назад работал питерский институт, который нанял студентов, и они считали пассажиров в течение одного дня. Но потоки меняются в разные дни недели, в разное время года. Это все нужно тщательно взвешивать», — рассказал Александр Болтовнин.

Сейчас в городе работает 46 частных перевозчиков, большинство — по нерегулируемому тарифу. Реформа может убить эту сферу малого бизнеса.

«Смогут ли частные перевозчики работать в городе после транспортной реформы? Это большой вопрос. Все будет зависеть от того, как мэрия сформирует лоты. Если в один лот будет объединено много маршрутов, то, понятно, мелкий перевозчик не сможет принять в нём участие, так как у него нет столько транспорта. Есть опасения, что требования к подвижному составу сделают неподъёмными. Потребуют низкопольные автобусы большого класса, с кондиционерами и электронными табло. Такой автобус стоит в три раза больше ПАЗа, он дороже в эксплуатации, потребляет больше топлива. Работа с такими автобусами может быть просто нерентабельна. В этом случае многие частные перевозчики просто уйдут с рынка. Хотя президент говорит о том, что нужно лелеять малый и средний бизнес», — делится своими опасениями Александр Болтовнин.

Александр Болтовнин опасается, что транспортная реформа в Ярославле не сможет достичь заявленных целей.

«Я сомневаюсь, что муниципальное предприятие «ПАТП-1» откажется от «ПАЗов» и «Газелей», которые они же сами и закупают. На многих маршрутах автобусы большой вместимости просто нерентабельны. Здесь мы можем столкнуться с тем, что произошло на внутриобластных маршрутах. В конкурсах прописывали жёсткие требования к автобусам. Эти правилам не смогли соответствовать компании, ранее работавшие на этих маршрутах. А госпредприятие, которое выиграло конкурсы, также эти требования не соблюдает, но на это закрывают глаза», — сказал Болтовнин.

Глава ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» говорит о том, что власти могут столкнуться с большими расходами из городского бюджета в случае с повсеместным введением регулируемого тарифа. Бюджет компенсирует перевозчикам разницу между экономически обоснованным тарифом и стоимостью проезда. А избежать этих трат можно только одним способом — повышением стоимости проездных билетов, что вряд ли вызовет восторги горожан.

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