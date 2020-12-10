Москва, , 16:04 — REGNUM Днем 10 декабря российский рубль смотрится неплохо, так как сюда вернулись попытки укрепления, но говорить о чем-то особенно эффективном не приходится, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У «россиянина» нет явной опоры внутри экономической системы, крепкая валюта производству и экспортерам не нужна.

И пока нефть сравнительно дорогая — опять же, в сравнении с самой собой, — рубль может выглядеть уверенно. Но это ненадолго.

Доллар США 10 декабря стоит 73,68 руб. и способен торговаться в границах 73,50−74,00 руб. Вот это уже значительно ближе к истине и реальному положению дел.

Евро стоит 89,11 руб., снова спускается вниз под влиянием происходящего на мировом валютном рынке, но ожидание возвращения курса евро в рамки 90−92 руб. все еще очень актуально.

Начало декабря явно для рубля складывается успешно. Влиятельные участники рынка уже всерьез рассуждают о вероятном снижении доллара США в декабре до 73 руб. и даже до диапазона 70−72 руб.

Новых геополитических рисков для рубля сейчас не видно, рыночный оптимизм подпитывают вакцины от коронавируса, а оптимизм на рынке пока еще превалирует», — считает эксперт.

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