Москва, , 16:01 — REGNUM Для того, чтобы в России доходы вышли из «тени», необходимо увеличить планку доходов для самозанятых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявила доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова. Так она прокомментировала новость о том, что Счетная палата РФ предложила ввести специальный коэффициент-дефлятор, который позволил бы учитывать инфляцию и расширить круг потенциальных самозанятых, а также индексировать планку доходов самозанятых.

«Максимальный лимит на доход у самозанятого 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц. Те, кто зарабатывает больше, лишаются права быть самозанятыми, и им придется оформить ИП. Как известно, многие физические лица сдают свои элитные квартиры, коттеджи, как, например, в Москве, Подмосковье. Стоимость элитной аренды достигает 250−300 тыс. руб. в месяц, доход составляет в год 3−3,6 млн руб. Я думаю, что они не побегут себя регистрировать предпринимателями», — сказала Семенова.

По ее мнению, для того, чтобы доходы вышли из тени, необходимо увеличить планку доходов для самозанятых, установив специальный коэффициент-дефлятор.

«Но здесь будет зависеть от того, какой специальный коэффициент-дефлятор установят при определении верхнего предела суммы доходов, — уточнила она. — Например, по единому налогу на вмененный доход в 2003 году коэффициент, который корректировал базовую доходность, был установлен в размере 1,0 и дорос в 2020 году до 2,005, тем самым увеличив сумму налога в два раза. Если по налогу на профессиональный доход специальный коэффициент будет установлен чуть менее 1,0, налог будет корректироваться в меньшую сторону, тем самым расширится круг налогоплательщиков-самозанятых. А если коэффициент будет установлен значительно более 1,0, то налог будет увеличиваться, и тем самым он будет непривлекательным для самозанятых, и опять доходы уйдут в «тень».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Семенова объяснила, как поступят российские индивидуальные предприниматели после отмены Единого налога на вмененный доход.

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