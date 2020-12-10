Москва, , 15:59 — REGNUM Большинство жителей России (68%) полагают, что в настоящее время лучше тратить по минимуму, и как можно больше откладывать на будущее, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Уверены, что сейчас не самое удачное время для кредитования 75%. Обратного мнения придерживаются 11%. Свободные деньги хотят положить в банк 32%, забрать — 42%.

Удачным нынешнее время для совершения крупных покупок считают 25%. Более половины граждан (57%) придерживаются обратного мнения.

Опрос проведен 27 ноября 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%.

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