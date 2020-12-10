Москва, , 15:51 — REGNUM После отмены Единого налога на вмененный доход многие российские индивидуальные предприниматели выберут налог на самозанятость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявила доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова. Так она прокомментировала новость о том, что Счетная палата РФ предложила вести дополнительные стимулы для неформальных предпринимателей, которые пользуются введённым в России налоговым режимом для самозанятых.

«Как известно, налог на самозанятых — это налог на профессиональный доход, который установлен в виде эксперимента с 1 января 2019 года. Самозанятый — это тот, кто получает доход от своей самостоятельной деятельности, без трудового договора и без наемных работников. С отменой единого налога на вмененный доход перед индивидуальными предпринимателями стоит выбор, какую систему налогообложения выбрать. Наверно, многие выберут налог на самозанятость. Поэтому необходимо рассмотреть и увеличить виды деятельности для самозанятых», — сказала Семенова.

При этом она подчеркнула, что, согласно 422 ФЗ от 27 ноября 2018 года, в течение десяти лет проведения эксперимента в этот закон не могут вноситься изменения в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин заявил, что в России надо и дальше совершенствовать налогообложение для самозанятых.

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