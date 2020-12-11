Москва, , 02:16 — REGNUM Если искусственный интеллект оправдает хотя бы половину возлагаемых на него надежд, это будет действительно технология, выводящая человечество к совершенно новым возможностям. О том, что надо сделать, чтобы ИИ смог показать свою пользу на просторах ЕАЭС, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Флаг ЕАЭС

Президент России Владимир Путин специально подчеркнул в своем высказывании о внедрении ИИ, что основываться применение нового должно на проверенной морально-этической базе. Действительно, ИИ призван сделать более эффективными отношения в экономике, как между странами, так и на во внутренних экономиках. И там, и там, если упустить из виду принципы справедливости и безопасности, можно быстро прийти вместо процветания к краху.

Так что, после того, как будет понятно, как привнести в работу ИИ достаточный этический компонент, можно будет продвигать и электронные деньги, и управление по «большим данным», и прочие прорывные технологии. Но еще лучше делать это параллельно. Читайте статью Галины Смирновой «Успешность ЕАЭС зависит от развития искусственного интеллекта».