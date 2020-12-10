Москва, , 15:43 — REGNUM Законопроект ЦБ РФ, согласно которому кредитные организации будут обязаны раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме, вполне ожидаемая и логичная мера, заявил корреспонденту специалист по банковскому сектору, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по банковскому сектору, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян.

«Идея финансовых паспортов абсолютно не нова, дискуссии на эту тему ведутся уже порядка 10 лет. Некоторое время назад ЦБ уже успешно справился с задачей по введению системы информирования клиентов о полной стоимости кредита.

Заемщик сразу видит сколько он переплатит в итоге, какую сумму процентов и основного долга он будет погашать ежемесячно, размеры комиссий и т.д., не только в процентах, но и в денежном выражении. Данный законопроект своего рода продолжение этой истории с ее масштабированием на другие продукты.

Стоит также отметить, что то, что предлагает сейчас ЦБ не является чем-то уникальным, это соблюдение правил международного банковского регулирования, которые применяются во всем мире.

С одной стороны, данные меры помогут сделать банковские услуги более прозрачными для населения, но с другой — нужна ли населению эта прозрачность?

Проблема многих граждан не в том, что им не разъясняют условия, их обязательно в устной форме информирую о продукте и в большинстве случаев верно, а в том, что они не понимают, что собой в принципе представляет предлагаемый продукт.

Более того, суть финансового инструмента, условия вложения денег, риски и гарантии для клиента, процентные ставки и сведения о возможных комиссиях и так содержатся в договоре, который по идее потребитель должен подписать только после того, как полностью ознакомится с ним. Проблема в достаточно низком уровне финансовой грамотности населения.

Стоит также отметить, что случаи мисселинга в подавляющем большинстве происходят именно в отделениях, когда есть непосредственный контакт между клиентом и менеджером.

Сейчас процент таких прецедентов снизился. Как бы ужасно это ни звучало, но нам помогла пандемия. Дистанционное обслуживание дает клиенту гораздо больше возможностей для того, чтобы спокойно в комфортной для себя обстановке ознакомиться с продуктом и принять решение нужен он ему или нет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк России планирует ужесточить продажу банками небанковских продуктов и услуг — появятся паспорта финансовых продуктов и услуг.

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