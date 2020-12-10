Москва, , 15:51 — REGNUM В России за 8 лет удалось сократить объем импорта продуктов питания на 10−15%. Об этом 10 декабря заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Где-то процентов на 10−15 если брать и промышленность, и сельское хозяйство мы импорт заместители», — сказал парламентарий.

Однако, по его словам, на данный момент в России ощущается дефицит молока.

«Я был на заводах по сыроварению, и они не могут быть должным образом обеспечены молоком. Качество по жирности и по целому ряду показателей мы 100% не можем заместить», — заявил Калашников.

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