Москва, , 15:35 — REGNUM Дилеры южнокорейской компании KIA в России возобновили продажу моделей KIA Sorento нового поколения с дизельным агрегатом, чья реализация была приостановлена около двух месяцев назад. Информация об этом появились в фирменном конфигураторе на сайте автопроизводителя.

Речь идёт о моделях с дизельным мотором 2.2 CRDi производительностью 199 л. с., который агрегатируется с преселективным «роботом».

При этом дизельные Sorento продаются на российском авторынке только в комплектациях Premium и Premium+. Комплектаций Luxe и Prestige по-прежнему нет.

Стоит отметить, что у дилеров появились только что выпущенные кроссоверы из второй партии, однако машины из первой партии до сих пор стоят в автосалонах — запрет на их продажу покупателям всё ещё в силе. С чем он связан не сообщается.

Ранее из-за угрозы возгорания двигателя под отзывную кампанию в США попали 295 000 машин KIA. Среди них модели: Sorento, Forte, Forte Koup, Optima Hybrid, Soul и Sportage, выпущенные с 2013 по 2015 год.

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