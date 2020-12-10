Москва, , 15:32 — REGNUM Российские чиновники прямо игнорируют свои обязанности, и это одна из причин роста цен на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал возмущение премьер-министра РФ Михаила Мишустина тем, что российские министерства «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию».

«Я думаю, что дело не в нерасторопности чиновников, а в прямом игнорировании ими своих обязанностей, — сказал Делягин. — Антимонопольная служба вообще не пытается ловить мышей. Говорят, что у них мало полномочий. Министерство сельского хозяйства, по-моему, вообще не подозревает о том, что есть какой-то сахар и что есть вообще что-то, кроме экспорта пшеницы и передела квоты на вывоз крабов. Но главное — это ситуация с сахаром, которая просто официально отрицалась очень долго время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин прокомментировал выступление премьер-министра Михаила Мишустина.

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