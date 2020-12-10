Москва, , 15:29 — REGNUM В отличие от большинства членов правительства РФ его глава Михаил Мишустин, видимо, помнит про свои обязанности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что премьер-министр раскритиковал российские министерства, которые не отреагировали на рост цен на продукты питания.

«Возмущение Мишустина выглядит оправдано и обосновано, но для министров это было новостью. Видимо, ни один из них не подозревал, что он может нести ответственность хоть за что-то. Я думаю, что министры смотрели на Мишустина круглыми от недоумения глазами, — сказал Делягин. — Бывает же так, что человек однажды просыпается и обнаруживает себя в реальности и страшно изумляется этому. И в этом случае возмущение было бы искренним. А может быть, у Мишустина просто хороший пиарщик. Можно сказать, что Мишустин помнит про свои обязанности. В отличие от большинства членов правительства».

Как пояснил Делягин, по его мнению, было бы неплохо вернуться к идеям начала «нулевых» годов и предоставить главе правительства возможность увольнять министров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что работа ответственных за ситуацию «структур и их руководителей даёт сбой, который необходимо устранить».

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