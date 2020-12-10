Кызыл, , 15:14 — REGNUM В Республике Тува сдана в эксплуатацию первая в регионе полностью цифровая подстанция 35 кВ «Каа-Хем», говорится в сообщении компании «Россети». В торжественной церемонии запуска объекта приняли участие глава республики Шолбан Кара-оол, Первый заместитель генерального директора — исполнительный директор ГК «Россети» Андрей Муров и глава «Россети Сибирь» Павел Акилин.

«Россети» за 5 лет вложат в электросети Тувы ещё 5 млрд рублей «Россети»

Подстанция мощностью 20 МВА оснащена самым передовым оборудованием российского производства, в том числе отечественными цифровыми комплексами релейной защиты автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии, современным силовым и коммутационным оборудованием. На объекте обеспечена возможность полностью дистанционного наблюдения за ключевыми параметрами работы.

Планируется что подстанция 35 кВ «Каа-Хем» станет центром первого в Туве цифрового района электрических сетей, который обеспечит высокую надежность электроснабжения одноименного поселка в пригороде столицы Тувы — Кызыла. Уже проведена реконструкция существующих сетей 0,4−10 кВ и линии 35 кВ «Кызылская — Каа-Хем» стоимостью более 715 млн рублей. В поселке Каа-Хем уже проживает около 20 000 человек, расположены 23 социально значимых учреждения, включая 5 детских садов, 3 школы и больницу. В ближайшие годы в зоне ответственности новой подстанции будет построено еще как минимум 5 многоквартирных домов, спортивно-культурный центр, другие объекты жилой и социальной инфраструктуры.

«Россети» за 5 лет вложат в электросети Тувы ещё 5 млрд рублей «Россети»

«В ближайшие годы Каа-Хем не будет испытывать недостатка мощностей для социально-экономического развития», — отметил исполнительный директор ГК «Россети» Андрей Муров.

«Пуск цифровой подстанции — это важное событие для всей электроэнергетической отрасли Тывы. Я бы хотел <…> поблагодарить всю компанию «Россети», филиал «Тываэнерго», ведь за этим стоит кропотливая работа инженеров, электриков, энергетиков, за этим стоит труд простых людей. <…> Этот посёлок является фактически спутником нашей столицы Кызыла. И не далек тот день, когда он станет столичной территорией. И прирастать она будет благоустроенным жильём со всей необходимой инфраструктурой», — заявил глава республики Шолбан Кара-оол.

«Россети» за 5 лет вложат в электросети Тувы ещё 5 млрд рублей «Россети»

После торжественной церемонии открытия электростанции в Кызыле состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы развития электросетевого хозяйства в республике.

«Суммарно «Россети» инвестируют в 2020—2024 годах в регион около 5 млрд рублей. Акцент будет сделан на увеличении надёжности электроснабжения потребителей, внедрении передовых технологических решений, включая установку современных интеллектуальных систем учёта. Это позволит снизить число технологических нарушений и сократить потери электроэнергии», — отметил Андрей Муров.