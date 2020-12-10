Каа-Хемский район, Тува, , 15:06 — REGNUM В тувинском посёлке Каа-Хем открыта одна из первых в Сибири подстанций мощностью 20 МВА. Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, принимавший участие в церемонии, новая подстанция мощнее старой в пять раз.

«Подстанция сняла проблему электроснабжения строящегося культурно-спортивного комплекса на 7 тысяч зрителей. Увеличила энергонадежность больниц, детсадов и других объектов. Вокруг него в ближайшей перспективе тоже развернется строительство целого микрорайона», — отметил он.

По словам заместителя гендиректора «Россетей» Андрея Мурова, проект был реализован благодаря личной поддержке главы региона. В 2017 году он договорился с прежним руководителем компании Олегом Бударгиным о реконструкции поселковой системы электроснабжения и увеличению ее мощности.

В проект было инвестировано более 700 млн рублей. В результате объект был построен за полгода. Кроме того, компания намерена до 2024 вложить в экономику республики около 5 млрд рублей, в том числе в реконструкцию подстанции «Кызылская». Гендиректор «Россети Сибири» Павел Акилин также поблагодарил Шолбана Кара-оола.

«Когда есть такое понимание и поддержка, хочется работать на развитие республики, что мы и делаем. После Каа-Хема наша компания приступает к реализации следующему проекту, направленному энергосистемы Тувы, дальнейшую ее цифровизацию», — отметил он.