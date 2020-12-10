Мурманск, , 15:05 — REGNUM В ноябре объемы поставки рыбы в мурманский порт упали в два раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта.

Причина снижения грузооборота — не только в нацеленности рыбопромышленников на экспорт, но и в плохой промысловой обстановке.

«Из-за штормов нам долго пришлось ждать хоть какого-то затишья для перегрузки рыбы в море с траулеров в наши трюмы, — цитирует пресс-служба капитана транспорта-рефрижератора «Канопус»Виталия Матюху. — Его судно должно было привезти рыбу в Мурманск как раз в третьей декаде ноября, а пришло только в декабре, как и ещё несколько транспортов».

Всего в ноябре в порт зашло 48 судов с 13 тонами рыбопродукции.

«На грузооборот в ноябре прошлого года сильно повлияли большие траулеры «Капитан Горбачев» и «Янтарный», доставившие в Мурманск 6−7 тысяч тонн рыбы пелагических пород — сельди и скумбрии, добытых в районе Фарерских островов, — заявил начальник перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного портаЭдуард Малашенков, —А в этом году почти вся пелагия прошла мимо нас, из района промысла её отправляли в Санкт-Петербург».

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии Мурманский морской рыбный порт сообщил о падении грузооборота почти на 13%/