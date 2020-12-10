Москва, , 15:02 — REGNUM В России растёт качество отечественных сыров. Об этом 10 декабря рассказал исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Надо понимать, что все происходит с опытом. По рядам направлениям те же быстро созревающие сыры — у нас есть прекрасные сыры и вряд ли кто-то может отличить в России произведен сыр или он импортный», — сказал Белов.

По его словам, сыры теперь производят во многих регионах России. При этом качество продукции постоянно растет.

«В целом и качество сырья, и качество готовой продукции серьезно растет. Думаю и потребитель это чувствует, что ситуация меняется в лучшую сторону», — заявил Белов.

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