Москва, , 14:54 — REGNUM Американская практика устроена таким образом, что ответы на все вопросы даёт судья, и закон толкует тоже он с учётом прецедентов. А при вынесении решения судья имеет право руководствоваться ещё и своими собственными представлениями о целях тех или иных законов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Невооружённым глазом видно, что Facebook скупает всё, что дышит в сфере онлайн-коммуникаций планеты — сервисами компании пользуются уже 2,5 миллиарда человек.

Марк Цукерберг не просто приобрёл WhatsApp и Instagram — самые многообещающие и популярные проекты в своих направлениях. Он пытался купить и Snapchat, а когда Шпигель ему не продал, то клонировал его сервисы.

Сообщалось, что Цукерберг приобрёл и небольшого интернет-провайдера, чтобы как можно точнее следить, какие новые ресурсы растут и могут представлять для него угрозу. Цукербергу всего 36 лет, и понятно, что цель довести капитализацию Facebook до триллиона долларов он рано или поздно выполнит.

Главным содержательным аргументом Цукерберга является то, что теперь он дорос до конкуренции следующего уровня — с гораздо более крупными и опасными конкурентами, чем раньше.

Если бы он не купил в своё время WhatsApp и Instagram, возможно, они были бы сейчас второстепенными игроками вроде Snapchat или Pinterest: они есть, некоторые ими пользуются, но популярность их на порядок ниже, чем у TikTok или Roblox.

Второй аргумент Цукерберга — это «китайская угроза». Если американские компании не будут достаточно велики, то с пришельцами в виде TikTok или Like им не справиться.

Политики давно уже обсуждают антимонопольные ограничения не только против Facebook, но и против Google, Amazon и Apple. Пожалуй, из всей пятёрки американских ИТ-гигантов, одна лишь Microsoft, уже пережившая такой процесс в 90-х, сумела остаться в тени — к ней нет сейчас таких претензий.

Решение в конечном счёте и будет политическим — в смысле экономической политики. Судья будет решать, что полезнее для американской экономики и для американских инноваций» — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная торговая комиссия США и власти почти всех американских штатов обвинили компанию Facebook в нарушении антимонопольного законодательства Соединенных Штатов.

Читайте также: Власти США подали в суд на компанию Facebook