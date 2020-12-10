Москва, , 14:46 — REGNUM В России надо и дальше совершенствовать налог на самозанятых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что Счетная палата РФ предложила ввести дополнительные стимулы для неформальных предпринимателей, которые пользуются налоговым режимом для самозанятых.

«Налог на самозанятых надо совершенствовать и дальше. Этот налог имеет важнейшее социальное и юридическое значение. Он позволяет выйти из тени тем, кто осуществляет профессиональную деятельность. Хотя уже более миллиона жителей РФ зарегистрировались как плательщики такого формата, но это лишь часть самозанятых. Реальное число тех, кто получает доход от профессиональной деятельности, подсчитать трудно», — сказал Ковригин.

По его словам, необходимо прежде всего повысить ставку налогового вычета.

«Хотя бы до уровня прожиточного минимума с учётом иждивенцев в семье. Не будет человек, имеющий несколько иждивенцев и небольшой доход, регистрироваться для уплаты налога на профдоход. Ему семью кормить надо. Государство ничего не потеряет, повысив размер налогового вычета, — сказал Ковригин. — Остальные предложения Счетной палаты и других ведомств тоже можно и нужно внедрять, но они несут меньший эффект».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата предложила дополнительно стимулировать налогоплательщиков, например индексировать планку доходов самозанятых.

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