Бишкек, , 14:43 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций в январе — сентябре 2020 года составил лишь $398,4 млн (29,2 млрд рублей) и сократился на 30,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Сильнее всего упал объем инвестиций в геологоразведку — в 3,5 раза.

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Также снизились поступления в сферу информации и связи — на 21,3%, в горнорудные предприятия — на 9,5%, в сферу финансового посредничества и страхования — на 8,9% и в предприятия обрабатывающих производств — на 3,7%.

Приток инвестиций из стран СНГ за год снизились в 1,4 раза, а из стран дальнего зарубежья — в 1,5 раза,

Отток прямых иностранных инвестиций за девять месяцев текущего года увеличился в 1,4 раза и достиг $719,1 млн (52,7 млрд рублей).

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