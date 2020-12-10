Нижний Новгород, , 14:42 — REGNUM В шести из восьми районов Нижнего Новгорода не выполнен годовой план по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству Гордумы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Заместитель гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области Андрей Ефремов утверждает, что причиной тому стала пандемия коронавируса.

Также он отметил, что завершить ремонтные работы, возможно, удастся к весне 2021 года.

Напомним, что в 2020 году в Нижнем Новгороде должны были выполнить 540 видов строительно-монтажных работ в 481 многоквартирном доме. На эти цели планировалось потратить 1 млрд 881 млн рублей.