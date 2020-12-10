Москва, , 14:49 — REGNUM Говорить о том, что программа импортозамещения в России стала провальной, неуместно. Об этом 10 декабря заявил исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если мы посмотрим на ту динамику, которую показывает сельское хозяйство, то я не могу привести ни одной другой отрасли, которая бы показывала сопоставимую динамику. По свинине, по птице, зерну, растительному маслу решили поставленные задачи, мы даже молоко экспортируем в объеме 300 млн долларов ежегодно. Если переходить к молочной отрасли, то она динамично развивается», — сказал Белов.

По его словам, молочная отрасль в России растёт на 3−3,5% ежегодно. В молочную переработку инвестиции за несколько лет увеличились на 150% причем этот тренд будет, вероятнее всего, сохраняться и в последующем.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснила проблему политики импортозамещения в РФ

Читайте развитие сюжета: Российские сыры все лучше и лучше — мнение