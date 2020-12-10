Москва, , 14:42 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве восьми транспортных средств. Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат машины Audi A4, A5, Q3, реализованных в 2020 году.

«Причина отзыва транспортных средств: крепление каркаса сиденья к направляющей сиденья на стороне водителя и/или на стороне переднего пассажира может быть выполнено с нарушениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная неисправность может привести к утрате необходимой надежности винтовых соединений в случае аварии. На автомобилях, попавших под отзыв, будет проведена проверка винтовых соединений и, при необходимости, замена некоторых деталей сиденья.

Ранее в России было объявлено об отзыве 874 автомобилей Audi. Среди отозванных машин оказались модели A8, S8 и S8 plus, проданные в период с 2012 по 2017 год.

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