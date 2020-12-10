Москва, , 14:32 — REGNUM Учитывая крайне невысокую финансовую грамотность населения России и отсутствие серьёзных государственных программ по её повышению, любые меры, направленные на то, чтобы сделать финансовые продукты более понятными потребителю, определенно нужны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Это не только позволит избежать ошибок из-за неправильного понимания или трактовки механизмов действия тех или иных небанковских услуг и продуктов, но и позволит защитить граждан от мисселинга со стороны недобросовестных кредиторов и оградить потребителя от мошенников.

Ни для кого не секрет, что очень многие граждане переплачивают за оказываемые услуги, не умеют вовремя отказаться от навязываемых комиссий или иных сборов, приобретают не тот финансовый продукт, который планировали, или не на тех условиях, на которые рассчитывали.

Не говоря уже о таком крайне важном аспекте, как понимание рисков и управление рисками. Введение паспортов финансовых продуктов как раз преследует своей целью защитить интересы конечного потребителя в условиях, когда покупатель услуги и продавец стоят в изначально неравных условиях с точки зрения образования, навыков, опыта и умения пользоваться финансовыми продуктами.

Конечно, многое будет зависеть от конкретной реализации заявленных мер. Но если внедрять систему в том виде, в каком она сейчас предложена, существенных проблем не должно возникнуть ни у кредитных организаций, ни у их клиентов. А вот уровень и защищенности, и грамотности населения России однозначно повысится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России ужесточит продажу банками небанковских продуктов и услуг. Предполагается внедрение «паспортов» финансовых продуктов и услуг.

Справка ИА REGNUM:

Мисселинг — это, по сути, обман. Так называют случаи, когда человека намеренно вводят в заблуждение и пытаются продать не тот товар или услугу, за которыми он обратился изначально и которые нужны ему на самом деле.

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