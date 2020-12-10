Москва, , 14:23 — REGNUM Любые преференции, которые предлагает правительство РФ для того, чтобы вывести людей из «теневой» занятости, следует поддерживать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Генерального Совета «Партии дела» Владимир Гамза. Так он прокомментировал новость о том, что Счетная палата РФ предложила дополнительно стимулировать налогоплательщиков, чтобы легализовать больше «теневых» доходов.

«У нас, по разным данным, от 15 до 20 млн человек непонятно чем занимаются. Но мы понимаем, что подавляющее большинство из них работает без оформления. Любо занимаются частным ремеслом, не оформляя себя как плательщика налогов, — сказал Гамза. — Поэтому я абсолютно поддерживаю стремление правительства сделать все для того, чтобы большинство этих людей вышло из «тени» и оформило свой статус. И любые преференции, которые предлагаются, мне представляются абсолютно правильными. Мне кажется, что это даст взаимный положительный эффект как для государства, так и для самозанятых. Они станут официальными партнерами государства в социально-экономической сфере».

Как пояснил Гамза, в настоящее время у людей, работающих в «тени», нет взаимоотношений с государством и поэтому нет никаких прав.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил, что граждане РФ, работающие в «тени», не видят смысла в легализации своей деятельности.

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