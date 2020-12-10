Киев, , 14:26 — REGNUM Украина в 2020 году недополучила от международных партнеров примерно 3,7 млрд долларов кредитных средств, но это не приведет к критическим проблемам в экономике страны.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Украинской правде», материал опубликован сегодня, 10 декабря.

Шмыгаль уточнил, что на Украину не поступили 1,5 млрд долларов — вторая часть транша МВФ, 1 млрд долларов от Всемирного банка, и макрофинансовая помощь от ЕС на 1,2 млрд евро (вечером 9 декабря стало известно, что ЕС все же выделил Украине транш помощи в 600 млн евро — ИА REGNUM). Премьер добавил, что деньги не поступили по разным причинам.

«Всемирный банк и ЕС привязаны к МВФ. А у нас возникло несколько факторов, которые повлияли на поведение МВФ: это смена руководителя нацбанка, это решение конституционного суда, и это ряд каких-то мелких вещей, законодательных инициатив и еще каких-то факторов, которые вызывали обеспокоенность фонда», — добавил он.

По мнению главы правительства, если бы это было кредитование, даже не в полном объеме, а на уровне хотя бы 3 млрд долларов, Украина сейчас вообще не ощущала бы каких-то проблем в экономике или кризиса. Без кредитных средств в стране появилась «проблема ликвидности».

«Они (западные партнеры) это понимают, поэтому ускорились в своих процессах. В ближайшие дни в правительстве ожидают объявления даты миссии МВФ и продолжения работы — а это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита», — резюмировал Денис Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что накануне депутат украинской Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что МВФ Украинанужна исключительно как «дойная корова»:

«Забрать землю, убить промышленность, еще необходимы дешевые развитые рабы», — указал парламентарий.