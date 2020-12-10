Москва, , 14:20 — REGNUM Предложение Центробанка России о введении паспортов финансовых продуктов для защиты от навязывания услуг, с одной стороны, о определенный шаг в пользу повышения финансовой грамотности, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домашенко.

«Какая-то часть клиентов банков будет ориентироваться не только на информацию и аргументацию банкиров о выгодах приобретения того или иного продукта, но и о рисках с ним связанных.

Остается вопрос об универсализации формы данного паспорта и об ответственности продавца сложного финансового продукта.

Что, например будет, если риски превысят зону, обозначенную в паспорте? Тогда получится, что клиент был введен в заблуждение и может ли он в этом случае потребовать возместить убытки от инвестиций в данный структурный продукт.

Ответы на эти вопросы должны быть закреплены на законодательном уровне. Думаю, Банк России в деталях разработает соответствующий документ», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законодательно ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг предложили в Центральном банке России.

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