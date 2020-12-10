Москва, , 14:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении — не вопрос Кремля.

«Решения (о запрете) связаны с вирусами, и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание. Поэтому у него нет такой обязанности — согласовывать с Кремлем свои действия», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Россельхознадзоре сообщили, что Россия с 10 декабря вводит запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана в связи с выявлением в данной продукции вредителей.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что данная мера принята в соответствии с положениями Международной конвенции по карантину и защите растений и российского закона «О карантине растений».

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