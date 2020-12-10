Самара, , 14:22 — REGNUM Еще один индустриальный парк планируют создать в Самарской области. Об этом 10 декабря сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, передает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в области сейчас подходит к концу строительство логистического центра Почты России в парке «Преображенка». В основном корпусе этого объекта идут отделочные работы, монтируются внутренние инженерные системы, а также идет благоустройство прилегающей территории. Степень готовности логистического центра — 70%. Открыть его планируют весной следующего года.

Отмечается, что объем инвестиций на реализацию данного проект составит свыше 1,3 млрд рублей. К тому же будет создана одна тысяча новых рабочих мест.

По словам Дмитрия Богданова, руководство региона уделяет особое внимание дальнейшему развитию инвестиционных площадок области. Поэтому, отметил он, с учетом успешного опыта парка «Преображенка», в котором уже привлечено инвестиций на сумму 6,7 млрд рублей и создано 4,6 тысячи рабочих мест, в следующем году будет начато освоение прилегающей территории для создания еще одного индустриального парка в границах сельского поселения Лопатино.

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