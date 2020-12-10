Волгоград, , 14:54 — REGNUM В два раза планирует увеличить выпуск субстанции для производства российского противовирусного средства «Триазавирин» предприятие «МБИ-Синтез» в городе Волжский Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства региона.

Предприятие сможет нарастить объёмы благодаря льготному займу от регионального Фонда развития промышленности. Кредит волжскому предприятию в размере 50 млн рублей по ставке 1% годовых стал первым займом, предоставленным по региональной программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Благодаря вложениям «МБИ-Синтез» в 2021 году планирует увеличить до семи тысяч тонн выпуска субстанции для «Триазавирина». Противовирусный препарат производят в Екатеринбурге на ООО «Завод Медсинтез», он прошёл клинические испытания, заявлено об эффективности средства против 15 видов гриппа. Учёные также изучают возможность применения «Триазавирина» в лечении СOVID-19.

С 2017 года региональный Фонда развития промышленности профинансировал 12 предприятий на общую сумму почти 270 млн рублей.