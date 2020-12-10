Пекин, , 14:13 — REGNUM Дилеры компании Geely приступили к продаже пикапа Geely Farizon FX, построенного на базе кроссовера Atlas. Об этом сообщается на сайте AutoHome.

Новинка построена на платформе от кроссовера Geely Atlas Pro. Дизайн Farizon FX также был позаимствован у кроссовера. Внешне новый пикап отличается от Atlas Pro только решёткой радиатора.

Автопроизводители снабдили пикап: шестью воздушными подушками безопасности, антиблокировочной системой колёс, электронной системой динамической стабилизации автомобиля, виртуальной «приборкой», мультимедиа с сенсорным дисплеем и климат-контролем.

В движение Farizon FX приводится турбированным двигателем рабочим объёмом 1,8 л и мощностью 184 л. с., который сочетается с семискоростным «роботом».

Напомним, в ноябре 2020 года российские автолюбители приобрели 2015 автомобилей Geely. Это на 126% больше, чем в ноябре прошлого года. За первые одиннадцать месяцев на российском авторынке были проданы 13 772 автомобиля Geely.

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