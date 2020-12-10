Москва, , 14:07 — REGNUM Правительство России упростит получение гражданами налогового вычета при покупке квартиры по ипотеке, заявил 10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании правительства премьер-министр отметил, что многие семьи берут ипотеку, и у них есть возможность вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов. Вместе с тем сбор документов вызывает у людей трудности.

«Правительство упростит эту процедуру. Чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика», — сказал Мишустин.

Премьер-министр уточнил, что это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство финансов России предложило упростить процедуру получения налогового вычета на доходы физических лиц (НДФЛ).

В случае, если проект закона будет принят, гражданину потребуется только оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика. В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свои права на выплаты.