Москва, , 13:53 — REGNUM Центробанк РФ в своей политике руководствуется в первую очередь тем, чтобы снизить количество российских граждан, недовольных качеством финансовых услуг и скандальных историй, с этим связанных, заявил корреспонденту ИА REGNUMисполнительный директор, совладелец Нью Рига Финанс Клаб Петр Бубнов.

«В свете этого деятельность официальных участников рынка обставляется всё более строгими формальностями, соблюдение которых регулятору просто отслеживать.

Естественно, это снижает возможности финансовых компаний в конкуренции с нелегальными и полулегальными игроками — различными финансовыми пирамидами и «кухнями», действующими вне контроля российского законодательства.

Они уже фактически имеют преимущество в рекламе через интернет, поскольку, в отличие от официальных игроков рынка, рекламируются преимущественно на сайтах, зарегистрированных за пределами российской юрисдикции. И с них, разумеется, никто не потребует предъявления паспортов финансовых услуг.

Не думаю, что данные паспорта сильно изменят процесс продажи финансовых услуг, но вот дополнительные издержки для профучастников они принесут.

Как минимум, придется вносить изменения в эти паспорта каждый раз, когда вносятся изменения в регламент обслуживания», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законодательно ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг предложили в Центральном банке России.

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