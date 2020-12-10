Ростов-на-Дону, , 13:49 — REGNUM Перспективы сотрудничества между самой южной префектурой Японии — островом Окинава — и Ростовской областью были представил посол России в Японии Михаил Галузин в ходе форума, который организовала газета «Рюкю симпо». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Ростовская область планирует подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с префектурой Окинава. И, насколько мне известно, такое же желание есть и у японской стороны», — отметил дипломат.

Между сторонами возможно расширение контактов по различным направлениям, в том числе в области сельского хозяйства, IT-технологий, культуры, туризма.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году власти Ростовской области заявляли о намерении заключить соглашение о сотрудничестве с префектурой Окинава, был намечен визит крупной бизнес-миссии из Японии. Затем сообщалось о желании японской компании «Сискан» построить в Ростове-на-Дону высокотехнологичный российско-японский медицинский центр.

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