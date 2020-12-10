Пермь, , 13:44 — REGNUM В Перми комитет по бюджету и налогам гордумы обсудил изменения в муниципальной казне. Проект предусматривает сокращение расходов в 2020 году в связи с отсутствием потребности и экономией неиспользованных средств на 288 млн рублей, сообщает пресс-служба городской думы.

Из этих средств 100 млн рублей предложено направить на повышение зарплаты педагогам дополнительного образования и меры соцподдержки гражданам, проживающим в аварийном жилье, строительство дороги по ул. Лесной и возмещение затрат на оплату электроэнергии «Горсвет». За счет оставшихся 188 млн рублей планируют сократить дефицит бюджета в 2020 году.

«Какие ваши прогнозы? Мы до нового года будем занимать средства под дефицит или нет?», — поинтересовалась глава комитета гордумы Наталья Мельник у финансистов. На что заместитель главы администрации Перми, начальник департамента финансов администрации города Вера Титяпкина сообщила, что муниципалитет заявился на получение бюджетного кредита от краевых властей. Средства поступили в первой половине недели (7−9 декабря) и будут полностью использованы.

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