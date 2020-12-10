Москва, , 13:41 — REGNUM В США почти 70% населения — это постоянные пользователи социальной сети Facebook. Это колоссальная аудитория, через которую можно продвигать те или иные темы, сообщения, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Количество активных пользователей в месяц у Facebook приближается к 3 млрд человек. Это огромное количество пользователей, за которое хотели бы побороться бизнесмены и политики.

Синхронность действия Федеральной торговой комиссии США и профильных регуляторов всех 46 американских штатов говорит о слаженности действий, действительно угрожающих империи Марка Цукеберга.

Сегодня Instagram и WhatsApp в многом полагаются на Facebook в качестве материнской платформы, эти сервисы активно развиваются и технологически прогрессируют.

Несомненно, что их насильственное законодательное отторжение от Facebook окажет негативное воздействие на капитализацию детища Цукеберга, придаст токсичность американскому бизнесу в сегменте цифровых и социальных медиа.

Сегодняшняя новость может стать первым серьезным штрихом на непредсказуемом исходе президентской гонки в США. Впереди, вероятно, нас ждут сенсации.

ИТ-бизнес США открыто поддерживал господина Байдена в президентской гонке, так что инвесторам Facebook придется понервничать как минимум до конца января 2021 года», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, два иска против компании Facebook поданы Федеральной торговой комиссией (FTC) США и властями 46 штатов по обвинению в нарушении американского антимонопольного законодательства.

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