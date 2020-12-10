Москва, , 13:28 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведёт 10 декабря отдельное совещание по ценам на продовольствие. Об этом он сообщил на заседании правительства России.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мишустин дал ряд поручений, в частности провести сегодня встречу с сельхозпроизводителями, а на 17:00 назначил отдельное совещание по ситуации.

«Коллеги, сегодня в 17:00 я проведу по этому вопросу отдельное совещание, прошу подготовиться к нему и без воды доложить о ситуации, о конкретных предложениях и мерах по её решению», — сказал он.