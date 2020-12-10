Варшава, 10 декабря 2020, 13:24 — REGNUM Варшава рассчитывает добиться много в случае успешного прохождения на переговорах о новом бюджете Евросоюза на период 2021—2027 года подготовленного Польшей предложения. Об этом сегодня, 10 декабря, Польскому агентству печали заявил лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер Ярослав Качиньский.
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Он подчеркнул, что ситуация, связанная с переговорами по бюджету, «непростая, сложная». Однако, по его словам, «зная реалии, если пройдёт предложение, которое на данный момент готовится, то будет хорошо».
Он напомнил о «хороших договорённостях», которые есть у Польши с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также сдержанной поддержке некоторых других стран.
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Как сообщало ИА REGNUM, внутри Европейского союза разгорелись споры вокруг бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Так, в документе оказались связаны распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. Польша восприняла новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран и официально наложила вето на бюджет.
Второй страной, наложившей запрет на принятие нового проекта бюджета ЕС, стала Венгрия.
Напомним, проект был предложен по результатным июльского саммита стран Евросоюза. Размер бюджета равнялся €1074,3 млрд, а внебюджетного фонда — €750 млрд, которые планировалось потратить на поддержку экономики.