Москва, , 13:24 — REGNUM Бизнесу не следует наживаться на людях и нужно разобраться с ценообразованием, заявил 10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Говоря о ситуации с ростом цен на продовольствие, глава правительства дал поручения по исправлению ситуации, а также обратился к бизнесу.

«Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортёрам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием», — сказал он.

На заседании правительства, которое проходит в режиме видеоконференции, премьер-министр раскритиковал работу своих заместителей, а также министров и руководителей ведомств за то, что они упустили ситуацию с ростом цен на продовольствие в России.