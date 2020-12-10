Москва, , 13:17 — REGNUM Экономика России не сможет преодолеть своей периферийный характер, если не будет развивать внутренний рынок и расширять спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что поддержка российским производителям должна оказываться на всех этапах экспорта.

«Не экспортом единым жива экономика, — сказал Комолов. — У нас в стране есть низкопоклонничество перед внешнеэкономической деятельностью. Почему-то предполагается, что эффективность экономики оценивается только экспортом. А внутренний рынок между тем тоже нуждается и в дешевом сырье, и в дешевом топливе, и в дешевых кредитах. Ну и конечно, он нуждается в расширении потребительского спроса. Поэтому в первую очередь России никак не преодолеть периферийный характер ее экономики без развития внутреннего рынка, без расширения внутреннего спроса, а это невозможно без адекватной социальной политики государства, без мер по борьбе с социальным неравенством, которое ограничивает платежеспособный спрос».

Как пояснил Комолов, обеспечив достаточный спрос для российских производителей внутри страны, можно создать тот потенциал, который повысит их большую экономическую устойчивость.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, как в РФ поддерживают экспортеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустину напомнили, какой экспорт на самом деле поддерживают власти РФ