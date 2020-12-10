Туруханский район, Красноярский край, , 13:16 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка по факту невыплаты заработной платы вахтовикам. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в Главном следственном управлении СКР по региону и Хакасии.

По данным ведомства, 7 декабря в правоохранительные органы обратились 45 работников ООО «МК-Групп» (подрядная организация ООО «ГлавЭнергоМонтаж»). Они заявили о задолженности по зарплате свыше двух месяцев.

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Предварительно установлено, что с сентября по ноябрь 2020 года до момента обращения 117 работников ООО «МК-Групп», ООО «ГлавЭнергоМонтаж» и ООО «ГазХимМонтаж» частично или полностью не получали зарплату.

ООО зарегистрированы на налоговом учёте в Санкт-Петербурге. Предпринимательскую деятельность осуществляют на Тагульском нефтяном месторождении Туруханского района Красноярского края.

В ведомстве утверждают, что руководство ООО «ГлавЭнергоМонтаж» и ООО «МК-Групп» погасило задолженность по зарплате перед 45 работниками за сентябрь в сумме более 1 млн рублей.

Проверка продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры, 117 работниками задолжали более 7,5 млн рублей.

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