Москва, , 13:15 — REGNUM В России гораздо активнее поддерживают экспорт сырой нефти, нежели науку и развитие высоких технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что в России созданы важнейшие инструментарии для поддержки экспорта.

«Я бы не разделял оптимизм премьер-министра по поводу поддержки российских экспортеров, — сказал Комолов. — Конечно, их поддерживают, но не всех. В основном поддерживают экспортеров сырья. У нас льгота по экспортной пошлине в нефтегазовом секторе гигантская. Если посмотреть на 2019 год, то мы увидим, что по экспорту сырой нефти российские компании получили льготу около 280 млрд рублей. При этом если мы посмотрим на налоговые льготы по такой государственной программе, как поддержка науки и высоких технологий, то она получила льгот только [на] 120 млрд рублей. То есть экспорт сырой нефти у нас поддерживают на куда большую сумму, чем то, что нуждается в поддержке куда сильнее».

Как подчеркнул Комолов, если те предприятия, которые реально нуждаются в поддержке, ее не получают, то говорить о расширении не нефтяного экспорта становится трудно.

«Более того, в условиях пандемии и падения рубля естественно ухудшилось положение российских экспортеров, которые занимаются экспортом продукции высокой степени переработки», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские компании нередко не решаются выходить на зарубежные рынки из-за отсутствия опыта и знаний об особенностях совершения экспортных операций.

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