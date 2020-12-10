Оренбург, , 13:09 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2020 года, по состоянию на 1 декабря, сельскохозяйственные организации произвели 155,4 тыс. тонн молока, что на 6,3% больше, чем в 2019 году, сообщает региональный минсельхоз.

В лидерах по наращиванию объёма производимого молока названы Северный район — 146,6%, Октябрьский район — 110%, Бузулукский район — 109,2% и Саракташский района — 103,6%.

Средний надой молока на одну молочную корову за 11 месяцев составил 3714 кг, что на 255 кг больше уровня 2019 года (3459 кг). Самая высокая продуктивность коров отмечена на фермах Северного райна — 6346 кг (107,7%) и Октябрьского района — 3767 (107,6%).

За первую декаду декабря 2020 года суточный надой молока на одну корову в среднем по области составил 10,2 кг, что на 1,2 кг (13,3%) выше прошлогоднего показателя.