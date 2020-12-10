Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM С 1 января 2021 года три городских маршрута, связывающие микрорайон Суворовский с центральной частью Ростова-на-Дону, будет обслуживать ООО «Южная транспортная компания Крым». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 10 декабря.

Торги были объявлены по трём муниципальным маршрутам. На линии №№ 1 и 27 сообщением микрорайон Суворовский — центральный рынок выйдут автобусы большого класса, на маршрут № 43, следующий до главного автовокзала, — автобусы среднего класса.

Подвижной состав соответствует всем предъявленным требованиям.