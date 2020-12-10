Ташкент, , 12:56 — REGNUM Правление Центрального банка Узбекистана сохранило базовую ставку на уровне 14% годовых, сообщили 10 декабря в пресс-службе финансового регулятора.

Базовая ставка в Узбекистане остается неизменной с 11 сентября 2020 года. С апреля по сентябрь 2020 года ставка составляла 15%. Решение о снижении базовой ставки в сентябре принято в связи с замедлением инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—ноября 2020 года уровень инфляции в Узбекистане составил 9,5%. За отчетный период продукты подорожали на 12,6%, непродовольственные товары — на 7,8%, услуги — на 6,1%.

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