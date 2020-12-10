Москва, , 12:55 — REGNUM Сегодня, 10 декабря, по данным на 12:28 мск индекс Московской фондовой биржи в ходе торговой сессии поднялся на 0,53% и достиг 3228,79 пункта, передает ТАСС.

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Таким образом, показатель индекса Мосбиржи обновил исторический максимум января 2020 года. Максимальное значений фиксировалось на уровне 3226,89 пунктов

Индекс РТС также врос на 0,84% и достиг 1383,99 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт заявил, что индекс Мосбиржи может торговаться только в пределах 3190−3225 пунктов.

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